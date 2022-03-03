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Война России с Украиной обрушит российский автомобильный рынок

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Четверг 03 марта 2022 09:12
Война России с Украиной обрушит российский автомобильный рынок Конвейер предлприятия АвтоВАЗ (Фото: flickr.com)
Автор: Александр Мороз

Российский автомобильный рынок стагнирует уже много лет и имеет сомнительные перспективы на будущее. Однако, последствия экономической блокады России могут иметь гораздо более серьезные последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на журнал За Рулем.

Глава немецкого центра автомобильного менеджмента (CAM) профессор Стефан Братцель отмечает, что с 2015 года российский автомобильный рынок колебался в пределах от 1,4 до 1,8 миллиона проданных автомобилей в год. Однако в России есть автомобильное производство с 34 заводами по выпуску легковых и грузовых автомобилей, автобусов и двигателей. Они производят продукцию, в основном, для внутреннего рынка, но с высокой долей иностранных комплектующих. Большинство этих заводов в значительной степени зависят от поставок деталей из-за рубежа.

В докоронавирусном 2019 году стоимость автомобильного импорта в Россию составила 20 млрд долларов США. В первую очередь, речь идет не о транспортных средствах (в 2021 году их было поставлено всего 32 000 единиц), а о компонентах со всего мира.

Война России с Украиной обрушит российский автомобильный рынок

И именно поставка запчастей может остановиться при жестких санкциях и тем более при исключении России из международной платежной системы Swift. Замена отсутствующих деталей из Китая, например, невозможна без длительных согласований — многие из них очень специфичны и не могут легко заменить европейские детали.

"Капиталы автопроизводителей и поставщиков машин в России в сложившейся ситуации будут значительно обесцениваться. Мировой автопром не будет делать серьезных инвестиций в России в течение еще многих лет", — считает Стефан Братцель.

Ранее мы писали, что война России с Украиной грозит российскому автопрому масштабными проблемами. Несколько мировых автопроизводителей уже приостановили поставки автомобилей в Россию.

Напомним, что в России из-за войны начался жесткий дефицит автомобилей и автозапчастей. Многие автомобильные дилеры в России отказываются продавать новые автомобили и запасные части.

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