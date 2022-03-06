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Скоро не буде нічого: у російських дилерів закінчуються автомобілі

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Неділя 06 березня 2022 15:57
Скоро не буде нічого: у російських дилерів закінчуються автомобілі Салон з продажу автомобілів (Фото: flickr.com)
Автор: Олександр Мороз

Вже незабаром багатьом автосалонам в Росії просто нічим стане торгувати. Причиною є вторгнення в Україну і вал жорстких санкцій, що виникнув за ним.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на AutoNews.

Через війну розпочату Росією проти України, цілий ряд закордонних автокомпаній заявили про зупинку постачання машин російським дилерам: Volkswagen, Audi, Skoda, Jaguar Land Rover, BMW, Mazda, Mercedes-Benz, Volvo та інші.

Стрімко падаючий курс рубля викликав у росіян високий попит на автомобілі, що призвело до стрімкого спустошення дилерських запасів. Крім зупинки імпорту на підприємствах російського автопрому порвалися логістичні ланцюжки. Тимчасово зупинений АвтоВАЗ - виявилося, що навіть Lada не є повністю локалізованою моделлю.

За словами голови аналітичного агентства Автостат Сергія Целікова, популярних моделей за адекватними цінами у продажу у дилерів вже немає. При цьому, щоб повністю не спустошити салони, дилери переписують прайс-листи до"неприйнятних рівнів". І все одно знаходяться клієнти, які купують машини за цими цінами.

Скоро не буде нічого: у російських дилерів закінчуються автомобілі

Наприклад, Skoda Octavia в базовій комплектації в одному з небагатьох дилерських центрах пропонують 3,5 млн руб (36,5 тис. доларів). При цьому офіційний прайс на таку модель становить 1,725 млн руб (18 тис. доларів).

У преміум-сегменті ціни взагалі досягли захмарних висот: залежно від моделі і комплектації підвищення цін на автомобілі BMW досягає 2 250 000 рублів (23,5 тис. доларів). Ціни на BMW 5-серії починаються з позначки 62 360 доларів. Тим часом постачання BMW в Росію припинені, як і виробництво на Калінінградському заводі "Автотор".

За даними експертів, складські запаси у російських дилерів на цей момент практично повністю вичерпані. Про будь-яких довгострокових прогнозів мова взагалі не йде.

Трохи краще йдуть справи з китайськими і корейськими авто, хоча дилери цих марок теж продають машини з величезними націнками.

Нагадаємо, що російський автомобільний ринок стагнує вже багато років і має сумнівні перспективи на майбутнє. Однак, наслідки економічної блокади Росії можуть мати набагато серйозніші наслідки.

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