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В Киеве заметили первый "китайский Хаммер": сколько он стоит

Новина українською →
Вторник 15 февраля 2022 15:41
В Киеве заметили первый "китайский Хаммер": сколько он стоит Пикап BAW Warrior 2043 (Фото: РБК-Украина/Широкун Контантин)
Автор: Константин Широкун

Гражданскую модификацию армейского пикапа родом из Китая BAW Warrior 2043 заметили на улицах Киева. Автомобиль имеет рекордную грузоподъемность - 1925 кг.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто.

Судя по фото, автомобиль находится в регулярной эксплуатации. Под его капотом установлен 2,4-литровый турбодизель мощностью 140 л.с. с максимальным крутящим моментом в 400 Нм. Тяга на колеса передается через 6-ступенчатую механическую коробку передач. Двигатель отвечает экологическим нормам Евро-6.

В Киеве заметили первый &quot;китайский Хаммер&quot;: сколько он стоитСогласно официальной информации, полноприводный автомобиль неплохо подготовлен к бездорожью. Минимальный дорожный просвет равен 205 мм, а углы въезда и съезда – 42 и 25 градусов соответственно. Грузоподъемность автомобиля в зависимости от количества пассажирских мест составляет 1800 или 1925 кг. Интересно, что полная масса пикапа - 3955 кг. Это означает, что для управления машиной необходимо водительское удостоверение с категорией "С".

Базовая комплектация BAW Warrior оснащена кондиционером, аудиосистемой, регулируемой в четырех направлениях рулевой колонкой и пр. Опционально можно выбрать цвет металлик, дооснастить машину лебедкой, системой контроля давления в шинах.

В Киеве заметили первый &quot;китайский Хаммер&quot;: сколько он стоит

Минимальная цена пикапа с одинарной кабиной – 758 472 грн, доплата за версию с пятью пассажирскими местами составляет 41 000 грн.

Также сообщалось, сколько автомобилей ездит по Киеву каждый день. Количество машин в городе за последние годы увеличилось в два раза.

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