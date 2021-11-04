На 30% мощнее: всплыли секретные документы Tesla о новом кроссовере Model X 2022 года

Благодаря преждевременной утечке конфиденциальной информации стали известны сенсационные подробности относительно обновленного электрического кроссовере Tesla Model X.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.

На фоне популярности и взрывных продаж бюджетных седанов Model 3 и паркетников Model Y, этот серьезный внедорожник оказался в тени. А зря…

Секретный документ Tesla, обнародование которого пока не предполагалось, раскрывает интересные детали относительно обновлений кроссовера Model X в "долгоиграющей" версии Long Range.

Так, рейстайлинговый Tesla Model X Long Range 2022 года более чем на 30 процентов мощнее предшественника. Если раньше передний/задний электромоторы выдавали 241 и 253 лошадиных сил соответственно, то теперь эти цифры составляют 326 и 333 сил.

Увеличение мощности - не единственное улучшение, поскольку батарея в свежей версии Long Range весит на 14% меньше. Это означает увеличение удельной энергии аккумуляторного блока на 13% и снижение массы снаряженного автомобиля на 4%. Если ранее электрический внедорожник весил 2466 кг, то теперь этот показатель упал на сотню килограммов.

Документация по топ-модификации X Plaid еще не доступна, но, согласно веб-сайту Tesla, эта трехмоторная модель будет разгоняться до 100 км/ч всего за 2,5 секунды.

Чем еще нас порадует обновленный флагманский внедорожник Tesla, станет известно после обнародования автопроизводителем всей технической информации.

Напомним, что Tesla выпустила новое домашнее зарядное устройство, которое будет работать со всеми электромобилями, продаваемыми в Северной Америке. Это первый случай, когда калифорнийский автопроизводитель предлагает зарядное устройство без своего патентованного разъема, который используется в Tesla.