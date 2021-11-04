На 30% потужніше: спливли секретні документи Tesla про новий кросовер Model X 2022 року

Завдяки передчасному витоку конфіденційної інформації стали відомі сенсаційні подробиці щодо оновленого електричного кросовера Tesla Model X.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarBuzz.

На тлі популярності і вибухових продажів бюджетних седанів Model 3 і паркетників Model Y, цей серйозний позашляховик опинився в тіні. А даремно…

Секретний документ Tesla, оприлюднення якого поки не передбачалося, розкриває цікаві деталі щодо оновлень кросовера Model X в "довгограючій" версії Long Range.

Так, рейстайлінговий Tesla Model X Long Range 2022 року більш ніж на 30 відсотків могутніше попередника. Якщо раніше передній/задній електромотори видавали 241 і 253 кінських сил відповідно, то тепер ці цифри складають 326 і 333 сил.

Збільшення потужності - не єдине поліпшення, оскільки батарея у свіжій версії Long Range важить на 14% менше. Це означає збільшення питомої енергії акумуляторного блоку на 13% і зниження маси спорядженого автомобіля на 4%. Якщо раніше електричний позашляховик важив 2466 кг, то тепер цей показник впав на сотню кілограмів.

Документація з топ-модифікації X Plaid ще не доступна, але, згідно з веб-сайтом Tesla, ця тримоторна модель буде розганятися до 100 км/год всього за 2,5 секунди.

Чим ще нас порадує оновлений флагманський позашляховик Tesla, стане відомо після оприлюднення автовиробником всієї технічної інформації.

Нагадаємо, що Tesla випустила новий домашній зарядний пристрій, який буде працювати з усіма електромобілями, що продаються в Північній Америці. Це перший випадок, коли Каліфорнійський автовиробник пропонує зарядний пристрій без свого патентованого роз'єму, який використовується в Tesla.