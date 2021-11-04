ru ua
Чт, 04 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Tesla сдалась: компания показала универсальную зарядку для всех электромобилей

Новина українською →
Четверг 04 ноября 2021 10:24
Tesla сдалась: компания показала универсальную зарядку для всех электромобилей Фото: зарядная станция Tesla (tesla.com)
Автор: Константин Широкун

Tesla выпустила новое домашнее зарядное устройство, которое будет работать со всеми электромобилями, продаваемыми в Северной Америке. Это первый случай, когда калифорнийский автопроизводитель предлагает зарядное устройство без своего патентованного разъема, который используется в Tesla.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на The Verge.

Новое настенное зарядное устройство оснащено стандартным разъемом J1772 и предназначено для использования как в помещении, так и на улице. Wall Box обеспечивает зарядку до 9,6 кВт. В комплекте с зарядкой поставляется кабель длиной 7,3 метра. Новое настенное зарядное устройство фактически представляет собой модифицированную версию домашнего зарядного устройства предыдущего поколения, которое Tesla продавала своим клиентам.

Tesla сдалась: компания показала универсальную зарядку для всех электромобилейЗарядное устройство предназначено для работы с электромобилями всех производителей, а владельцы Tesla могут использовать его со специальным адаптером, который входит в стандартную комплектацию любого автомобиля Tesla. Настенное зарядное устройство от Tesla стоит всего 415 долларов.

Tesla сдалась: компания показала универсальную зарядку для всех электромобилейЗапуск продукта состоялся всего через день после того, как Tesla объявила, что позволит владельцам электромобилей сторонних производителей использовать десяток станций Supercharger в Нидерландах.

Автопроизводитель планирует в конечном итоге открыть все свои 25000 супербыстрых зарядок по всему миру для владельцев электромобилей сторонних производителей.

Ранее мы писали, что Rivian наращивает выпуск электрических внедорожников. В ближайшее время производство машин достигнет объема в 200 тысяч в год.

Также сообщалось, что Ford представил необычный набор для олдтаймеров. Вскоре наборы для переделки старых Фордов в электромобили появятся в свободной продаже.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения