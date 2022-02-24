UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Сети АЗС ОККО и WOG ограничили продажу топлива

Автор: Александр Мороз

Сети автозаправочных станций ОККО и WOG ограничили продажу топлива на одно авто до 20 литров.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу ОККО

"В целях обеспечения возможности приоритетной заправки специальных служб и служб критической инфраструктуры наша компания приняла решение ограничить объем заправки – до 20 литров. То есть 20 литров – это максимум, который мы будем отпускать на одно авто", — говорится в сообщении. "Просьба отнестись с пониманием также к тому, что транспортные средства вышеупомянутых служб мы будем заправлять вне очереди".

Аналогичное сообщение сделала и компания WOG, которая также ограничила заправку топлива до 20 литров на один автомобиль. Транспортные средства специальных служб получат топливо вне очереди.

Напомним, что из-за пробок и очередей на АЗС в Киеве не могут доставить топливо в штатном режиме.

Читайте РБК-Украина в Google News
АЗС