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Из-за пробок и очередей на АЗС в Киеве не могут доставить топливо в штатном режиме

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Четверг 24 февраля 2022 11:35
Из-за пробок и очередей на АЗС в Киеве не могут доставить топливо в штатном режиме Автозаправочная станция в Киеве (Фото: РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Опубликована свежая информация по снабжению Украины автомобильным топливом.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна.

По состоянию на 10-30 утра ситуация такова:

  • Завод Укртатнафта работает в штатном режиме.
  • Беларусь поставки закрыла.
  • Из-за пробок АЗС не могут доставить топливо, выборка максимальная.

В целом ситуация под контролем. Так сеть АЗС "КЛО" сообщает:

Горючее есть, но спрос высок.
Свет есть, если выключат, есть генераторы.
Связь есть.

Из-за пробок и очередей на АЗС в Киеве не могут доставить топливо в штатном режиме

Несколько советов покупателям топлива:

  • Уважайте друг друга, сейчас тяжело всем.
  • Перебоев с оплатой картами пока нет, но на всякий случай имейте наличные деньги с собой.
  • Не просите сканировать карты лояльности (это дополнительная нагрузка на систему и занимает время). Вскоре система лояльности будет временно отключена.

Напомним, что на киевских автозаправочных станциях наблюдаются очереди из десятков автомобилей. В официальных аккаунтах сетей АЗС успокаивают и сообщают о том, что топливо есть.

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