Из-за пробок и очередей на АЗС в Киеве не могут доставить топливо в штатном режиме
Автозаправочная станция в Киеве (Фото: РБК-Украина)
Опубликована свежая информация по снабжению Украины автомобильным топливом.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна.
По состоянию на 10-30 утра ситуация такова:
- Завод Укртатнафта работает в штатном режиме.
- Беларусь поставки закрыла.
- Из-за пробок АЗС не могут доставить топливо, выборка максимальная.
В целом ситуация под контролем. Так сеть АЗС "КЛО" сообщает:
Горючее есть, но спрос высок.
Свет есть, если выключат, есть генераторы.
Связь есть.
⠀
Несколько советов покупателям топлива:
- Уважайте друг друга, сейчас тяжело всем.
- Перебоев с оплатой картами пока нет, но на всякий случай имейте наличные деньги с собой.
- Не просите сканировать карты лояльности (это дополнительная нагрузка на систему и занимает время). Вскоре система лояльности будет временно отключена.
Напомним, что на киевских автозаправочных станциях наблюдаются очереди из десятков автомобилей. В официальных аккаунтах сетей АЗС успокаивают и сообщают о том, что топливо есть.