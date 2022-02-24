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Мережі АЗС ОККО і WOG обмежили продаж палива

Автор: Олександр Мороз

Мережі автозаправних станцій ОККО і WOG обмежили продаж палива на одне авто до 20 літрів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу ОККО

"З метою забезпечення можливості пріоритетної заправки спеціальних служб і служб критичної інфраструктури наша компанія прийняла рішення обмежити обсяг заправки – до 20 літрів. Тобто 20 літрів - це максимум, який ми будемо відпускати на одне авто", - йдеться в повідомленні. "Прохання поставитися з розумінням також до того, що транспортні засоби вищезазначених служб ми будемо заправляти позачергово".

Аналогічне повідомлення зробила і компанія WOG, яка також обмежила заправку палива до 20 літрів на один автомобіль. Транспортні засоби спеціальних служб отримають паливо позачергово.

Нагадаємо, що через затори та черги на АЗС в Києві не можуть доставити паливо в штатному режимі.

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АЗС