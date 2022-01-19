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Больше Land Cruiser 300: опубликованы первые изображения самого большого внедорожника Toyota

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Среда 19 января 2022 14:24
Больше Land Cruiser 300: опубликованы первые изображения самого большого внедорожника Toyota Toyota Sequoia нынешнего поколения (Фото: pressroom.toyota.com)
Автор: Вадим Добровольский

Компания Toyota анонсировала скорый дебют внедорожника Sequoia нового поколения. Новинку представят в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Toyota.

Американское подразделение Тойоты начало тизерную кампанию Sequoia нового поколения в преддверии дебюта. Новинка придет на смену внедорожнику, который выпускается уже почти 15 лет - нынешняя Sequoia была представлена осенью 2007 года.

Пока компания опубликовала единственный тизер, на котором показана задняя часть автомобиля со светодиодной оптикой. И если о дизайне новинки остается только гадать, то по технической части все более-менее ясно уже сейчас.

Больше Land Cruiser 300: опубликованы первые изображения самого большого внедорожника Toyota

Новая Toyota Sequoia 2023 будет базироваться на узлах полноразмерного пикапа Tundra, новое поколение которого представили в сентябре прошлого года. В свою очередь новая Tundra стала ближайшим родственником Land Cruiser 300, так что теперь и Sequoia - это частично "трехсотка".

Больше Land Cruiser 300: опубликованы первые изображения самого большого внедорожника Toyota

Toyota Sequoia нынешнего поколения

Но по габаритам новая Sequoia будет больше, сохранив длину около 5,2 м. А вот под капотом вместо атмосферника V8 появится бензиновый турбомотор V6 3.4, знакомый по "трехсотке", но с другими настройками.

Оснащение наверняка станет роскошнее - у той же Тундры теперь виртуальная панель приборов и медиасистема с большим сенсорным дисплеем.

Больше Land Cruiser 300: опубликованы первые изображения самого большого внедорожника Toyota

Медиасистема новой Tundra наверняка перекочует на Sequoia 2023

Еще один элемент родства с Tundra - место производства. Если нынешняя Секвоя выпускается на заводе в Индиане вместе с Highlander и Sienna, то внедорожник нового поколения будут производить на одном предприятии с Тундрой в Техасе.

Полноценный дебют состоится в ближайшие месяцы, а в продаже машина появится до конца года.

Напомним, Toyota в феврале остановит производство автомобилей на своих заводах по всему миру из-за коронавируса. В итоге компания в этом году недовыпустит около 150 тысяч машин.

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