Больше Land Cruiser 300: опубликованы первые изображения самого большого внедорожника Toyota

Компания Toyota анонсировала скорый дебют внедорожника Sequoia нового поколения. Новинку представят в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Toyota.

Американское подразделение Тойоты начало тизерную кампанию Sequoia нового поколения в преддверии дебюта. Новинка придет на смену внедорожнику, который выпускается уже почти 15 лет - нынешняя Sequoia была представлена осенью 2007 года.

Пока компания опубликовала единственный тизер, на котором показана задняя часть автомобиля со светодиодной оптикой. И если о дизайне новинки остается только гадать, то по технической части все более-менее ясно уже сейчас.

Новая Toyota Sequoia 2023 будет базироваться на узлах полноразмерного пикапа Tundra, новое поколение которого представили в сентябре прошлого года. В свою очередь новая Tundra стала ближайшим родственником Land Cruiser 300, так что теперь и Sequoia - это частично "трехсотка".

Toyota Sequoia нынешнего поколения

Но по габаритам новая Sequoia будет больше, сохранив длину около 5,2 м. А вот под капотом вместо атмосферника V8 появится бензиновый турбомотор V6 3.4, знакомый по "трехсотке", но с другими настройками.

Оснащение наверняка станет роскошнее - у той же Тундры теперь виртуальная панель приборов и медиасистема с большим сенсорным дисплеем.

Медиасистема новой Tundra наверняка перекочует на Sequoia 2023

Еще один элемент родства с Tundra - место производства. Если нынешняя Секвоя выпускается на заводе в Индиане вместе с Highlander и Sienna, то внедорожник нового поколения будут производить на одном предприятии с Тундрой в Техасе.

Полноценный дебют состоится в ближайшие месяцы, а в продаже машина появится до конца года.

Напомним, Toyota в феврале остановит производство автомобилей на своих заводах по всему миру из-за коронавируса. В итоге компания в этом году недовыпустит около 150 тысяч машин.