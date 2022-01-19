Сім місць і двоколірний кузов: найбільш прохідний позашляховик Mitsubishi отримав розкішну версію

У позашляховика Mitsubishi Pajero Sport з'явилася нова топ-версія. Її головна відмінність - семимісний салон і особливий декор кузова.

Про це повідомляє РБК-Укриана Авто з посиланням на прес-службу Mitsubishi.

Mitsubishi Pajero Sport є найбільш прохідним позашляховиком марки - Pajero знятий з виробництва, а L200 належить до утилітарних пікапів. Рамної моделі явного не вистачає лиску, щоб нарівні конкурувати з більш "гламурними" конкурентами. Тому в австралійському підрозділі компанії вирішили додати Pajero Sport преміальності.

На тутешній ринок вийшла розкішна версія GSR, яка вирізняється семимісним салоном. Крім того, кузов забарвлюється тільки у два кольори - чорний Black Mica і білий White Diamond (в цьому випадку дах все одно залишається чорним).

Також додані 18-дюймові колеса особливого дизайну, а на кузові з'явилися кольорові акценти на бамперах, решітці радіатора і рейлінгах.

Під капотом - ніяких змін. У рух Mitsubishi Pajero Sport GSR приводиться 2,4-літровим турбодизелем з віддачею 178 к.с. і 430 Нм. У парі з ним працює восьмиступінчастий "автомат", а розподіл тяги по осях покладено на фірмову систему повного приводу Super Select II.

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