Электромобиль Kia EV6 пересек США с минимальным временем на зарядку, побив рекорд Tesla

Автосалон в Лос-Анджелесе стал для Kia отличной локацией, чтобы похвастаться очередным достижением. Кроссовер Kia EV6 сумел преодолеть маршрут от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, потратив рекордно малое время на зарядку – чуть больше семи часов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

После проверки специальной комиссией, достижение корейского автопроизводителя будет внесено в Книгу рекордов Гиннеса. Всего за время путешествия Kia EV6 проехал 4634,7 км от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Дорога заняла семь дней.

Суммарно Kia простоял на станциях быстрой зарядки лишь 7 часов 10 минут и 1 секунду. В среднем, экипаж электрического кроссовера тратил на каждую зарядку около 20 минут.

Прежний рекорд принадлежал Tesla. Правда, установлен он был по меркам электромобилей в далеком 2015 году на Tesla Model S P85D. Тогда американский электрокар провел в дороге более 12 часов 40 минут. Но за последние годы существенно увеличилась мощность быстрых зарядных станций, да и емкость тяговых батарей стала больше.

Можно не сомневаться, что после такого громкого результата Tesla не упустит возможности взять у Kia реванш.

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