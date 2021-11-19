Електромобіль Kia EV6 перетнув США з мінімальним часом на зарядку, побивши рекорд Tesla

Автосалон в Лос-Анджелесі став для Kia відмінною локацією, щоб похвалитися черговим досягненням. Кросовер Kia EV6 зумів подолати маршрут від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, витративши рекордно малий час на зарядку – трохи більше ніж сім годин.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.
Після перевірки спеціальною комісією, досягнення корейського автовиробника буде внесено до Книги рекордів Гіннеса. Всього за час подорожі Kia EV6 проїхав 4634,7 км від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Дорога зайняла сім днів.
Сумарно Kia простояв на станціях швидкої зарядки лише 7 годин 10 хвилин і 1 секунду. В середньому, екіпаж електричного кросовера витрачав на кожну зарядку близько 20 хвилин.
Можна не сумніватися, що після такого гучного результату Tesla не упустить можливості взяти у Kia реванш.
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