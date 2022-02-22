В Украине прекратили деятельность сети нелегальных АЗС

СБУ блокировала системную продажу фальсифицированного горючего через сеть автозаправочных станций в Ивано-Франковске. Правоохранители изъяли контрафактного горючего на 1,5 млн. грн.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook Управления СБУ в Ивано-Франковской области.

По данным следствия, злоумышленники закупали фальсификат за наличные деньги у подпольных производителей в центральной Украине. Впоследствии, пытаясь скрыть низкое качество горючего, смешивали его с приобретенным бензином у сертифицированных производителей и реализовывали через собственные АЗС. Продажа горючего на АЗС в основном происходила за наличные.

В ходе обысков на двух АЗС правоохранители изъяли более 18 тонн фальсифицированного бензина, почти 33 тонны дизтоплива, более 300 тыс. грн наличными, а также ряд документов. Оборудование автозаправочных станций сотрудники правоохранительных органов демонтировали и передали на хранение. На изъятое горючее и оборудование наложен арест.

Директору коммерческой структуры, которой официально принадлежит сеть, объявят подозрения по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

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