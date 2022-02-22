В Україні припинили діяльність мережі нелегальних АЗС

СБУ блокувала системний продаж фальсифікованого пального через мережу автозаправних станцій в Івано-Франківську. Правоохоронці вилучили контрафактного пального на 1,5 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Facebook Управління СБУ в Івано-Франківській області.

За даними слідства, зловмисники закуповували фальсифікат за готівку у підпільних виробників в центральній Україні. Згодом, намагаючись приховати низьку якість пального, змішували його з придбаним бензином у сертифікованих виробників і реалізовували через власні АЗС. Продаж пального на АЗС в основному відбувався за готівку.

В ході обшуків на двох АЗС правоохоронці вилучили понад 18 тонн фальсифікованого бензину, майже 33 тонни дизпалива, понад 300 тис.грн готівкою, а також ряд документів. Обладнання автозаправних станцій співробітники правоохоронних органів демонтували та передали на зберігання. На вилучене пальне та обладнання накладено арешт.

Директору комерційної структури, якій офіційно належить мережа, оголосять підозри за ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) і ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

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