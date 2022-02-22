В Україні припинили діяльність мережі нелегальних АЗС

СБУ блокувала системний продаж фальсифікованого пального через мережу автозаправних станцій в Івано-Франківську. Правоохоронці вилучили контрафактного пального на 1,5 млн грн.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Facebook Управління СБУ в Івано-Франківській області.
За даними слідства, зловмисники закуповували фальсифікат за готівку у підпільних виробників в центральній Україні. Згодом, намагаючись приховати низьку якість пального, змішували його з придбаним бензином у сертифікованих виробників і реалізовували через власні АЗС. Продаж пального на АЗС в основному відбувався за готівку.
Директору комерційної структури, якій офіційно належить мережа, оголосять підозри за ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) і ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
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