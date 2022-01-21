Длиннее и роскошнее: раскрыта внешность флагманского внедорожника Land Rover Defender 130

Изображения нового Land Rover Defender 130 появились в сети. Картинки из патентного бюро говорят о том, что новая версия внедорожника сохранит знакомую внешность и получит существенный прирост в длине.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autoweek.
В сравнении с Land Rover Defender 110 новинка получила заметно увеличенный задний свес. Это означает, что пассажирам третьего ряда теперь станет значительно комфортнее. Возросшая длина крыши заставила инженеров увеличить размеры окошек в скосах крыши.
В марте прошлого года финансовый директор Jaguar Land Rover Адриан Марделл заявил, что Defender 130 ориентировочно поступит в продажу в августе-сентябре 2022 года.
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