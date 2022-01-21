Найдовший і найрозкішніший: розкрита зовнішність флагманського позашляховика Land Rover Defender 130

Зображення нового Land Rover Defender 130 з'явилися в мережі. Картинки з патентного бюро говорять про те, що нова версія позашляховика збереже знайому зовнішність і отримає істотний приріст в довжині.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autoweek.
У порівнянні з Land Rover Defender 110 новинка отримала значно більший задній звис. Це означає, що пасажирам третього ряду тепер стане значно комфортніше. Збільшена довжина даху змусила інженерів збільшити розміри віконець в скосах даху.
У березні минулого року фінансовий директор Jaguar Land Rover Адріан Марделл заявив, що Defender 130 орієнтовно надійде в продаж в серпні-вересні 2022 року.
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