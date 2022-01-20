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Принуждение к электрификации: глава Stellantis против резкого перехода на электромобили

Новина українською →
Четверг 20 января 2022 17:11
Принуждение к электрификации: глава Stellantis против резкого перехода на электромобили Исполнительный директор Stellantis Карлос Таварес (Фото: Stellantis)
Автор: Александр Мороз

На встрече с европейской прессой глава Stellantis Карлос Таварес предупредил, что запрет в Европе двигателей внутреннего сгорания повлечет за собой множество социально-экономических негативных последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Automotive News Europe.

Как известно, Европейский союз собирается запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году, но по мнению Тавареса принуждение автопроизводителей к переходу на полностью электрические автомобили - не лучший способ борьбы с изменением климата.

Принуждение к электрификации: глава Stellantis против резкого перехода на электромобили

"Очевидно, что электрификация - это технология, выбранная политиками, а не промышленностью", - отметил Таварес. "Учитывая текущий европейский энергетический баланс, электромобилю необходимо проехать 70 тыс. километров, чтобы компенсировать углеродный след от производства батареи и лишь затем начать догонять гибридное авто, которое стоит вдвое меньше".

Таварес также добавил, что ускоренный переход на полностью электрические модели "создает серьезный социальный риск", но он сделает все возможное, чтобы избежать закрытия каких-либо заводов концерна в Европе.

Принуждение к электрификации: глава Stellantis против резкого перехода на электромобили

С другой стороны выхода у автопроизводителей в общем-то нет, и прошлым летом Stellantis объявил, что в течение ближайших двух лет представит более двух десятков гибридных и электрических моделей. Также было подтверждено, что к 2027 году полностью электрическим станет бренд Alfa Romeo, а марка Opel/Vauxhall - к 2028-м.

Ранее против принудительного перехода на электромобили высказался глава Toyota. Акио Тойода заявил, что это может обернуться катастрофой для экономики Японии.

Между тем Jeep уже сейчас полностью переходит в Европе на электрифицированные автомобили. Общие инвестиции Stellantis в электромобильную стратегию составят порядка 30 млрд евро.

Напомним, что глава Peugeot Линда Джексон заявила, что входящая в концерн Stellantis французская марка не будет продавать автомобили с ДВС в Европе после 2030 года. Правда, продолжит выпускать их для других рынков.

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