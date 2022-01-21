Найдовший і найрозкішніший: розкрита зовнішність флагманського позашляховика Land Rover Defender 130

Зображення нового Land Rover Defender 130 з'явилися в мережі. Картинки з патентного бюро говорять про те, що нова версія позашляховика збереже знайому зовнішність і отримає істотний приріст в довжині.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autoweek.

У порівнянні з Land Rover Defender 110 новинка отримала значно більший задній звис. Це означає, що пасажирам третього ряду тепер стане значно комфортніше. Збільшена довжина даху змусила інженерів збільшити розміри віконець в скосах даху.

Раніше повідомлялося, що третій і найбільший Land Rover Defender буде восьмимісним. Довжина нового позашляховика - близько 5100 мм. Цікаво, що в порівнянні з Defender 110 колісна база не зміниться і складе ті ж 3020 мм.

Імовірно моторна лінійка в повному складі перекочує з Defender 110. У такому випадку базовим двигуном нового Land Rover стане 2,0-літровий чотирициліндровий турбодизель. До нього повинна приєднатися гібридна 3,0-літрова рядна "шістка" потужністю 400 к.с., а також 5,0-літровий V8 потужністю 518 к.с.

У березні минулого року фінансовий директор Jaguar Land Rover Адріан Марделл заявив, що Defender 130 орієнтовно надійде в продаж в серпні-вересні 2022 року.

Раніше повідомлялося, що глава Stellantis проти різкого переходу на електромобілі. Менеджер попередив, що заборона в Європі ДВС спричинить безліч соціально-економічних негативних наслідків.

Також ми писали, що у General Motors придумали дешеві електрозарядні станції на водні. Електрика виробляється в водневих паливних елементах.