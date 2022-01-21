Самый дешевый кроссовер Renault представлен официально

Доступный кроссовер Renault Kwid получил рестайлинг. У паркетника 1,0-литровый бензиновый мотор, новые комплектации и системы безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на бразильский сайт Renault.

Рестайлинговый Renault Kwid представлен на своем родном рынке – в Бразилии. В зависимости от комплектации цены на обновленный Kwid варьируются от 11 до 12,5 тыс. долларов.

Несмотря на скромный ценник машина неплохо укомплектована. Уже в базовой версии есть кондиционер, передние электростеклоподъемники, а также электроприводы зеркал внешнего вида.

Новый Kwid получил обновленный интерьер. Так, на панели приборов появился большой дисплей бортового компьютера. В средней и топовой версиях на центральной консоли установлен 8-дюймовый экран мультимедиа, через который можно управлять подключенными через Apple CarPlay и Android Auto смартфонами.

Для компактного автомобиля предложен один бензиновый атмосферный двигатель объемом 1,0 литра. Благодаря перенастроенному блоку управления двигателем 3-цилиндровый мотор увеличил мощность с 68 до 71 л.с.

Автопроизводитель также заявляет, что на 10-15% улучшилась топливная экономичность благодаря появлению системы старт-стоп. На украинском рынке такой же мотор доступен на Logan и Sandero.

Уже в базовой комплектации доступный кроссовер оснащается четырьмя подушками безопасности, системой контроля тяги и ABS. Также в начальном исполнении присутствуют ассистент старта под гору и система контроля давления в шинах.

Ранее сообщалось, что щиток приборов на новых моделях Hyundai может самопроизвольно потухнуть в мороз. Корейский автопроизводитель отзывает гибридные кроссоверы из-за редкой неисправности щитка приборов.

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