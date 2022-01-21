Найдешевший кросовер Renault представлено офіційно

Доступний кросовер Renault Kwid отримав рестайлінг. У паркетника 1,0-літровий бензиновий мотор, нові комплектації та системи безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на бразильський сайт Renault.

Рестайлінговий Renault Kwid представлено на своєму рідному ринку – у Бразилії. Залежно від комплектації ціни на оновлений Kwid варіюються від 11 до 12,5 тис. доларів.

Попри скромний цінник, машина непогано укомплектована. Вже в базовій версії є кондиціонер, передні електросклопідйомники, а також електроприводи дзеркал зовнішнього вигляду.

Новий Kwid отримав оновлений інтер'єр. Так, на панелі приладів з'явився великий дисплей бортового комп'ютера. У середній і топової версіях на центральній консолі встановлений 8-дюймовий екран мультимедіа, через який можна управляти підключеними через Apple CarPlay та Android Auto смартфонами.

Для компактного автомобіля запропоновано один бензиновий атмосферний двигун об'ємом 1,0 літра. Завдяки переналаштованому блоку управління двигуном 3-циліндровий мотор збільшив потужність з 68 до 71 к.с.

Автовиробник також заявляє, що на 10-15% покращилася паливна економічність завдяки появі системи старт-стоп. На українському ринку такий же мотор доступний на Logan і Sandero.

Вже в базовій комплектації доступний кросовер оснащується чотирма подушками безпеки, системою контролю тяги та ABS. Також в початковому виконанні присутні асистент старту під гору і система контролю тиску в шинах.

Раніше повідомлялося, що щиток приладів на нових моделях Hyundai може мимовільно згаснути в мороз. Корейський автовиробник відкликає гібридні кросовери через рідкісну несправність щитка приладів.

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