Сами не справились: китайские электромобили захватывают Японию

Китайская группа FAW в 2022 году начнет продажи своих электромобилей в Японии. Планы автопроизводителя достаточно амбициозные – стать ключевым импортером полноразмерных кроссоверов и внедорожников на электротяге на японском рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Nikkei.

Японские автопроизводители не могут удовлетворить спрос на электромобили на родном для себя рынке по разным причинам. Одни бренды не до конца верят в электрическое будущее, другие – располагают устаревшими машинами в линейке, или же продают только одну-две модели электромобилей. FAW намерен воспользоваться этим, как отличным шансом занять свободную нишу.

Первой моделью, которую он будет продавать в Японии, станет электрический полноразмерный внедорожник Hongqi E-HS9. Напомним, что этот электромобиль и еще две модели Hongqi в следующем году будут продаваться в Украине.

Предполагается, что на японском рынке полноразмерный электромобиль оценят в 11 миллионов иен (96 700 долларов США). Семиместная машина имеет запас хода в 690 км. FAW модифицирует электромобиль в соответствии с японскими дорожными стандартами и в соответствии с особенностями местной зарядной инфраструктуры.

Прибытие автопроизводителя в Японию ознаменует открытие его первого местного представительства, расположенного на станции JR Namba в городе Осака. До конца 2022 года в Японии появится около десятка автосалонов компании Hongqi.

Ранее мы сообщали, что Toyota остановит свои заводы на неопределенный срок. Анонсированный простой конвейеров японской автомобильной корпорации связан с дефицитом микрочипов.

Напомним, что в Украине стартовали продажи кроссовера Nissan Qashqai нового поколения. Новинка доступна с двумя вариантами 1,3-литрового бензинового мотора.