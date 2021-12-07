ru ua
Вт, 07 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Не только для элиты Китая: премиальный автобренд Hongqi приходит в Украину, объявлены цены

Новина українською →
Вторник 07 декабря 2021 09:42
Не только для элиты Китая: премиальный автобренд Hongqi приходит в Украину, объявлены цены Внедорожник Hongqi E-HS9 (Фото: Hongqi)
Автор: Вадим Добровольский

На украинский рынок выходит премиальный бренд Hongqi из Китая. Продажи стартуют в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autoconsulting.

Марка Hongqi ("Красное знамя") долгое время выпускала автомобили, предназначенные исключительно для партийной номенклатуры Китая, а в последние годы взят курс на расширение продаж. Среди прочего в стратегии компании пристутствует желание выйти на мировые рынки.

Однако в Украину бренд приходит не с официальным представительством - продажи будет осуществлять частная компания из Киева. Таких принято именовать неофициальными дилерами, но украинский представитель Hongqi обещает обеспечить соответствующий сервис и гарантию на машины.

Не только для элиты Китая: премиальный автобренд Hongqi приходит в Украину, объявлены цены

Hongqi H9

На украинском рынке будут представлены три модели Hongqi. Самая доступная из них - среднеразмерный кроссовер Hongqi HS5 с 2-литровым 224-сильным мотором по цене от 43 до 52 тыс. долларов. Ступенькой выше - седан Hongqi H9, который в завимости от исполнения будет стоить от 69 до 91 тыс. долларов.

Не только для элиты Китая: премиальный автобренд Hongqi приходит в Украину, объявлены цены

Hongqi E-HS9

А самой дорогой моделью бренда в Украине станет полноразмерный электрический кроссовер Hongqi E-HS9 EV с запасом хода 400-500 км. Цены - от 109 до 136 тысяч долларов.

Напомним, компания BMW показала роскошный гибридный внедорожник Concept XM. Серийное производство начнется в 2022 году, моедль станет самым мощным и дорогим кроссовером в гамме баварской марки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения