Сало вместо нефти: найден новый источник автомобильного топлива

Компания British Petroleum приобрела 30% акций британского производителя гидрогенизированного растительного масла, компании Green Biofuels. Топливный гигант намерен полностью заменить дизельное топливо биодизелем на основе разных органических масел.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Таким образом, топливный гигант стремится по максимуму отказаться от использования нефтепродуктов, и заменить традиционное дизельное топливо более экологичными альтернативами. Green Biofuels за последние два года произвела более 55 миллионов литров биодизеля. Компания в качестве сырья использует животные и растительные масла: от подсолнечного и рапсового масла до свиного и говяжьего жира.

Биотопливо, которое должно заменить дизель, при сжигании выделяет меньше углерода, чем обычное ископаемое топливо. В BP уверены, что в ближайшие годы смогут полностью перевести строительную, грузовую и морскую технику в больших городах Европы с нефтепродуктов на биотопливо.

Во многих странах Европы бензин и дизельное топливо уже несколько лет содержат определенный процент биотоплива. Бензин E10 содержит 10% этанола, а более дорогой бензин E5 содержит 5% этанола. Топливо B7 содержит 7% биодизеля. В BP также отметили, что биотопливу под силу снизить выбросы парниковых газов на 87%, твердых частиц на 85% и NOx на 30%.

Напомним, что Беларусь вводит запрет на ж/д транзит нефтепродуктов из Литвы. Это приведет к подорожанию некоторых марок топлива.

Ранее мы сообщали, подорожает ли бензин в Украине из-за запрета транзита через Беларусь. Изменения цен могут произойти уже в ближайшие недели.