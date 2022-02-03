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Подорожает ли бензин в Украине из-за запрета транзита через Беларусь

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Четверг 03 февраля 2022 15:13
Подорожает ли бензин в Украине из-за запрета транзита через Беларусь Фото: АЗС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн спрогнозировал, как будет вести себя украинский топливный рынок в связи с запретом транзита литовского бензина и дизеля через Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook Сергея Куюна.

По итогам 2021 года из Литвы в Украину было импортировано 9,5% бензина и ДТ, а также порядка 15% авиакеросина от годового объема потребления украинским рынком. Для Украины главным негативным фактором запрета транзита литовского топлива через территорию Беларуси станет потеря стабильного источника поставок. Украина около 20 лет покупала литовский бензин и дизтопливо.

Заместить литовский бензин и дизель смогут нефтепродукты из России и Беларуси. Но зависимость нашей страны от этих двух стран-экспортеров только по дизтопливу дополнительно возрастет с 70% до 75%. Беларусь с радостью предоставит Украине свои профицитные запасы топлива. После введения европейскими странами санкций наша страна фактически осталась единственным импортером белорусских нефтепродуктов.

Сергей Куюн также подчеркнул: "Что касается динамики цен на нефтепродукты, то возможно колебание оптовых цен. Но на розничные цены сложившаяся ситуация существенно повлиять не должна. Механизм ценообразования базируется на мировых, а не внутренних котировках стоимости топлива".

По мнению эксперта, государство должно в оперативном порядке заняться диверсификацией системы нефтепродуктообеспечения. Для этого нужно стимулировать внутреннее производство, искать новые каналы морского импорта нефтепродуктов, а также расширять поставки бензина из Польши наземным транспортом.

Напомним, что Беларусь вводит запрет на ж/д транзит нефтепродуктов из Литвы. Это приведет к подорожанию некоторых марок топлива.

Ранее мы сообщали, что крупнейшая в Украине сеть газовых АЗС закрыла все заправки из-за роста цен на газ. Причина - неблагоприятная конъюнктура на рынке.

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