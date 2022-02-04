Сало замість нафти: знайдено нове джерело автомобільного палива

Компанія British Petroleum придбала 30% акцій британського виробника гідрогенізованої рослинної олії, компанії Green Biofuels. Паливний гігант має намір повністю замінити дизельне паливо біодизелем на основі різних органічних масел.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Таким чином, паливний гігант прагне по максимуму відмовитися від використання нафтопродуктів, і замінити традиційне дизельне паливо більш екологічними альтернативами. Green Biofuels за останні два роки виробила понад 55 мільйонів літрів біодизеля. Компанія у ролі сировини використовує тваринні та рослинні жири: від соняшникової та ріпакової олії до свинячого і яловичого жиру.

Біопаливо, яке має замінити дизель, при спалюванні виділяє менше вуглецю, ніж звичайне викопне паливо. У BP впевнені, що в найближчі роки зможуть повністю перевести будівельну, вантажну і морську техніку у великих містах Європи з нафтопродуктів на біопаливо.

У багатьох країнах Європи бензин і дизельне паливо вже кілька років містять певний відсоток біопалива. Бензин E10 містить 10% етанолу, а дорожчий бензин E5 містить 5% етанолу. Пальне B7 містить 7% біодизеля. У BP також відзначили, що біопаливу під силу знизити викиди парникових газів на 87%, твердих частинок на 85% і NOx на 30%.

Нагадаємо, що Білорусь вводить заборону на залізничний транзит нафтопродуктів з Литви. Це призведе до подорожчання деяких марок палива.

Раніше ми повідомляли, чи подорожчає бензин в Україні через заборону транзиту через Білорусь. Зміни цін можуть відбутися вже в найближчі тижні.