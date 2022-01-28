Рост цен на бензин замедлился: сколько стоит топливо на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 28 января 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем незначительно выросли. Стоимость автогаза осталась на прежнем уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 31,87 гривен за литр (+0,03 гривен), на бензин А-95 - 32,75 гривен за литр (+0,03 гривен), на дизельное топливо - 32,06 гривен за литр (+0,02 гривен), на автогаз - 18,96 гривен за литр (-0,01 гривен).

Напомним, в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 21 января.