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Зростання цін на бензин сповільнилося: скільки коштує паливо на АЗС

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П'ятниця 28 січня 2022 13:42
Зростання цін на бензин сповільнилося: скільки коштує паливо на АЗС Фото: ціни на бензин зросли на АЗС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 28 січня 2022 року у порівнянні з попереднім торговим днем незначно зросли. Вартість автогазу залишилася на попередньому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Зростання цін на бензин сповільнилося: скільки коштує паливо на АЗС

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 31,87 гривень за літр (+0,03 гривень), на бензин А-95 - 32,75 гривень за літр (+0,03 гривень), на дизельне паливо - 32,06 гривень за літр (+0,02 гривень), на автогаз - 18,96 гривень за літр (-0,01 гривень).

Нагадаємо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДТ. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 21 січня.

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