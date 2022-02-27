UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Российская крылатая ракета уничтожила автосалон BMW в Николаеве

Автор: Константин Широкун

Официальный дилерский центр «BMW Николаев Бавария Юг» существенно поврежден попаданием российской ракеты. Персонала в момент взрыва на рабочих местах не было.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook Елизаветы Кутовой, менеджера по коммуникациям BMW Украина.

От мощного взрыва на территории дилерского центра баварского автопроизводителя образовалась воронка глубиной несколько метров. Взрывной волной существенно поврежден фасад здания, разбиты все окна, роллетные ворота разворочены. По предварительной информации, в момент атаки в автосалоне никто не находился, потому о пострадавших и жертвах взрыва не сообщается.

Напомним, что иностранные компании массово отказываются от поставок автомобилей в Россию. Речь идет о десятках тысяч машин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынокВторжение России в Украину