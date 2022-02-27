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Російська крилата ракета знищила автосалон BMW в Миколаєві

Автор: Константин Широкун

Офіційний дилерський центр "BMW Миколаїв Баварія Південь" істотно пошкоджений попаданням російської ракети. Персоналу в момент вибуху на робочих місцях не було.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Facebook Єлизавети кутовий, менеджера з комунікацій BMW Україна.

Від потужного вибуху на території дилерського центру баварського автовиробника утворилася воронка глибиною кілька метрів. Вибуховою хвилею істотно пошкоджений фасад будівлі, розбиті всі вікна, ролетні ворота винесені. За попередньою інформацією, в момент атаки в автосалоні ніхто не перебував, тому про постраждалих і жертв вибуху не повідомляється.

Нагадаємо, що іноземні компанії масово відмовляються від поставок автомобілів до Росії. Йдеться про десятки тисяч машин.

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