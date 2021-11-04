Компания Renault показала свой самый вместительный электромобиль

Компания Renault представила Kangoo нового поколения в прошлом году. Теперь пришла очередь электрического варианта. Renault Kangoo Van E-TECH Electric с запасом хода в 300 км будет доступен в Европе следующей весной.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Renault.

С 2011 года Renault продала в Европе около 70 тысяч электрических фургонов Kangoo, но стремится за несколько ближайших лет увеличить продажи легких коммерческих машин на электротяге в несколько раз.

Renault Kangoo E-TECH Electric оснащен электродвигателем на 121 л.с. и 245 Нм. Батарея емкостью 45 кВт·ч обеспечивает запас хода в 300 км по циклу WLTP. Тяговый аккумулятор разместили под полом, поэтому он не влияет на объем грузового пространства.

Renault поддерживает три типа зарядных устройств: стандартные станции мощностью до 11 кВт, публичные зарядки мощностью 22 кВт, а также быстрые зарядные устройства постоянного тока мощностью до 80 кВт.

Фургон имеет шесть режимов движения. Водитель может выбрать один из трех уровней рекуперативного торможения. В системе кондиционирования воздуха также есть тепловой насос, обеспечивающий максимальную эффективность "печки" и экономию драгоценной электроэнергии.

Электрический Kangoo имеет то же полезное пространство, что и версии с ДВС. Грузовой отсек вмещает до 3,9 кубических метра, а максимальная полезная нагрузка составляет 600 кг. В ближайшем будущем Renault предложит длиннобазный вариант Kangoo E-TECH с увеличенной до 800 кг грузоподъемностью.

Renault Kangoo E-TECH Electric будет производиться на заводе компании в городе Мобеж, Франция, вместе с другими Kangoo и родственными Mercedes-Benz Citan/Nissan Townstar. Электродвигатели и зарядные устройства производятся на заводе в Нормандии, Франция.

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