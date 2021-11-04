Компанія Renault показала свій самий місткий електромобіль

Компанія Renault представила Kangoo нового покоління минулого року. Тепер прийшла черга електричного варіанту. Renault Kangoo Van E-TECH Electric з запасом ходу в 300 км буде доступний в Європі наступної весни.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Renault.

З 2011 року Renault продала в Європі близько 70 тисяч електричних фургонів Kangoo, але прагне за кілька найближчих років збільшити продажі легких комерційних машин на електротязі в кілька разів.

Renault Kangoo E-TECH Electric оснащений електродвигуном на 121 к.с. і 245 Нм. Батарея ємністю 45 кВт·год забезпечує запас ходу в 300 км по циклу WLTP. Тяговий акумулятор розмістили під підлогою, тому він не впливає на обсяг вантажного простору.

Renault підтримує три типи зарядних пристроїв: стандартні станції потужністю до 11 кВт, публічні зарядки потужністю 22 кВт, а також швидкі Зарядні пристрої постійного струму потужністю до 80 кВт.

Фургон має шість режимів руху. Водій може вибрати один з трьох рівнів рекуперативного гальмування. В системі кондиціонування повітря також є тепловий насос, що забезпечує максимальну ефективність "пічки" і економію дорогоцінної електроенергії.

Електричний Kangoo має той же корисний простір, що і версії з ДВС. Вантажний відсік вміщує до 3,9 кубічних метра, а максимальне корисне навантаження становить 600 кг. У найближчому майбутньому Renault запропонує довгобазний варіант Kangoo E-TECH зі збільшеною до 800 кг вантажопідйомністю.

Renault Kangoo E-TECH Electric буде вироблятися на заводі компанії в місті Мобеж, Франція, разом з іншими Kangoo і спорідненими Mercedes-Benz Citan / Nissan Townstar. Електродвигуни та зарядні пристрої виробляються на заводі в Нормандії, Франція.

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