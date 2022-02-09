Реактивная установка, РЛС, походная баня: какую технику украинская армия взяла на вооружение

Украинская армия в 2021 году приняла на вооружение несколько интересных образцов колесной техники. Преимущественно речь идет о специализированных установках на шасси полноприводных грузовых автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Defense Express.

Самым грозным автомобилем смело можно считать новую систему залпового огня "Верба" на полноприводном трехосном шасси КрАЗ. В состав установки также входит и транспортно-заряжающая машина на том же шасси.

"Верба" может выполнять перезарядку своего боекомплекта всего за 5 минут, уничтожать цели на расстоянии до 40 километров. Реактивная система залпового огня разработана на базе боевой части БМ-21 "Град", однако получила ряд усовершенствований, в частности, новую систему навигации, связи, выравнивания и стабилизации платформы.

Следить за воздушным пространством теперь будет радиолокационная станция "Феникс" разработки НПО "Искра". От предыдущих версий новая РЛС отличается передающим устройством, которое теперь создано на современных твердотелых модулях, с использованием технологии цифровых антенных решеток.

Для повышенной мобильности РЛС вся ее аппаратура размещается на одном полуприцепе, который может буксироваться любыми полноприводными тягачами, которые состоят на вооружении украинской армии. «Феникс» создан в первую очередь для боевого применения в составе украинских дивизионов зенитно-ракетных войск противовоздушной обороны и совместима со всеми ЗРК ВСУ.

Самой необычной техникой, принятой на вооружение в прошлом году, является мобильный банно-прачечный комплекс (МЛПМ). Они расположены на шасси полноприводных грузовых автомобилей КрАЗ-63221 (прачечный модуль) и на шасси прицепа КрАЗ-А181 (банный модуль).

Машины способны обеспечить санитарную обработку одежды и персонала в полевых условиях, а также при наличии подключения к электросети и водоснабжению. Мобильные банно-прачечные комплексы производит Крюковский вагоностроительный завод.

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