Реактивна установка, РЛС, похідна лазня: яку техніку українська армія взяла на озброєння

Українська армія у 2021 році прийняла на озброєння кілька цікавих зразків колісної техніки. Переважно мова йде про спеціалізовані установки на шасі повнопривідних вантажних автомобілів.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Defense Express.
Самим грізним автомобілем сміливо можна вважати нову систему залпового вогню "Верба" на повнопривідному тривісному шасі КрАЗ. До складу установки також входить і транспортно-заряджаюча машина на тому ж шасі.
"Верба" може виконувати перезаряджання свого боєкомплекту всього за 5 хвилин, знищувати цілі на відстані до 40 кілометрів. Реактивна система залпового вогню розроблена на базі бойової частини БМ-21 "Град", однак отримала ряд удосконалень, зокрема, нову систему навігації, зв'язку, вирівнювання і стабілізації платформи.
Стежити за повітряним простором тепер буде радіолокаційна станція "Фенікс" розробки НВО "Іскра". Від попередніх версій нова РЛС відрізняється передавальним пристроєм, який тепер створено на сучасних твердотілих модулях, з використанням технології цифрових антенних решіток.
Самою незвичайною технікою, прийнятою на озброєння минулого року, є мобільний банно-пральний комплекс (МЛПМ). Вони розташовані на шасі повнопривідних вантажних автомобілів КрАЗ-63221 (пральний модуль) і на шасі причепа КрАЗ-А181 (банний модуль).
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