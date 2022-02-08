Lexus впервые показал новый 7-местный электрический кроссовер

Вслед за первым настоящим электромобилем марки, который будет представлен уже в этом году, компания Lexus приоткрыла завесу тайны над новым большим "зеленым" кроссовером.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на фейсбук Lexus.

Семиместный внедорожник с тремя рядами сидений, известный пока под условным названием Lexus Electrified SUV, станет наследником ДВС-модели Lexus RX L.

На впервые опубликованных изображениях новинки заметны выдвижные ручки дверей и отсутствие боковых зеркал заднего вида – их роль выполняют камеры. Хотя, не исключено, что рассекречены фото концепта, а не серийной модели.

Новый электрический внедорожник в зеленой линейке японского премиум-бренда займет место выше кроссовера Lexus.RZ 450e, премьера которого состоится уже в этом году.

К 2030 году компания планирует представить целую гамму электромобилей, в том числе универсал, кабриолет и даже гиперкар. А в 2035-м Lexus полностью перейдет на электротягу.

Напомним, что компания Lexus опубликовала новые фотографии электрического кроссовера RZ. Новинка представляет собой премиальный аналог моделей Toyota bZ4X и Subaru Solterra.