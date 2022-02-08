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Lexus вперше показав новий 7-місний електричний кросовер

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Вівторок 08 лютого 2022 11:07
Lexus вперше показав новий 7-місний електричний кросовер Новий 7-місний електрокроссовер Lexus Electrified SUV (Фото: Lexus)
Автор: Олександр Мороз

Слідом за першим справжнім електромобілем марки, який буде представлений вже в цьому році, компанія Lexus відкрила завісу таємниці над новим великим "зеленим" кросовером.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на фейсбук Lexus.

Семимісний позашляховик з трьома рядами сидінь, відомий поки під умовною назвою Lexus Electrified SUV, стане спадкоємцем ДВС-моделі Lexus RX L.

Lexus вперше показав новий 7-місний електричний кросовер

На вперше опублікованих зображеннях новинки помітні висувні ручки дверей і відсутність бічних дзеркал заднього виду - їх роль виконують камери. Хоча, не виключено, що розсекречені фото концепту, а не серійної моделі.

Lexus вперше показав новий 7-місний електричний кросовер

Новий електричний позашляховик в зеленій лінійці японського преміум-бренду займе місце вище кросовера Lexus.RZ 450e, прем'єра якого відбудеться вже цього року.

Lexus вперше показав новий 7-місний електричний кросовер

До 2030 року компанія планує представити цілу гаму електромобілів, в тому числі універсал, кабріолет і навіть гіперкар. А у 2035-му Lexus повністю перейде на електротягу.

Нагадаємо, що компанія Lexus опублікувала нові фотографії електричного кросовера RZ. Новинка являє собою преміальний аналог моделей Toyota bZ4X і Subaru Solterra.

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