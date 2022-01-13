Проверка на прочность: новый Toyota Land Cruiser 300 испытали в первом независимом краш-тесте

Японский внедорожник подвергся испытаниям в лаборатории ANCAP. Суммарно машина набрала максимальную оценку в пять звезд.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт организации.
Австралийская компания ANCAP несколько лет назад уравняла свою оценочную методику со своими европейскими коллегами из EuroNCAP, потому краш-тесты, проведенные на другом конце планеты, можно корректно приравнять к европейским.
При этом даже в базовую комплектацию Land Cruiser включены 10 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения в экстренной ситуации и удержания в полосе.
Напомним, что Mitsubishi возродил свой легендарный спортивный бренд. Прототип призван показать потенциал будущих моделей возрожденного бренда.
Ранее сообщалось, что в США названы победители конкурса "Авто года". Среди номинантов нет ни одного электромобиля.