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Замість гармат – сніг: у Харкові артилерійський тягач пристосували для розчищення доріг

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П'ятниця 04 лютого 2022 15:05
Замість гармат – сніг: у Харкові артилерійський тягач пристосували для розчищення доріг Артилерійський тягач АТС-59Г (Фото:)
Автор: Константин Широкун

Водій служби автодоріг Харківської області своїми силами відновив артилерійський тягач і модернізував його для розчищення доріг від снігу. На модернізацію гусеничної машини в ентузіаста пішло півроку.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням ТСН.

Сергій Лук'яненко, водій Пісочинської філії автодору Харківської області одного разу дізнався, що в одному з далеких гаражів стоїть кинутим артилерійський тягач з незначною поломкою. Водій відремонтував машину, дообладнав її відвалом, а також наново пофарбував. Усі роботи майстер проводив лише у вихідні, витративши на відновлення тягача близько півроку.

Замість гармат – сніг: у Харкові артилерійський тягач пристосували для розчищення дорігТепер колишній артилерійський тягач на впевненому ходу, незабаром на нього встановлять проблискові маячки та сучасну оптику, і запустять в регулярну експлуатацію. Машину будуть залучати для розчищення повалених дерев, великих наметів снігу та інших перешкод, з якими не впорається колісна техніка.

Артилерійські тягачі АТС-59Г у 80-і роки масово списувалися і передавалися різним організаціям. Тоді тягач і потрапив в автодор. Малося на увазі його використовувати для гасіння лісових пожеж. Армійська машина оснащувалася 300-сильним дизелем. Витрата палива - близько 150 літрів на 100 км пробігу.

Нагадаємо, що у Києві з'являться електробуси. До кінця року столиця закупить 17 одиниць нового виду транспорту.

Раніше ми повідомляли, що знайдено нове джерело автомобільного палива. Компанія British Petroleum має намір замінити дизель біожирами .

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