Против снега и льда: завод "Антонов" приобрел спецтехнику для обслуживания аэродромов

Государственное предприятие "Антонов" приобрело две универсальные машины, главная задача которых – уборка взлетных полос от снега, льда и других осадков. Грузовики МАЗ-6312 оснащены оборудованием украинского производства.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Будшляхмаш.
ГП "Антонов" купил две машины модели МДКЗ-16 от компании "Стройдормаш". В основе машин лежит трехосное шасси МАЗ-6312 колесной формулы 6х4. На грузовом автомобиле установлен 9,0-кубовый бункер с пескоразбрасывателем, обеспечивающий ширину рабочей зоны от 3 до 12 м. Плотность посыпки при этом может варьироваться от 0,01 до 0,4 кг на кв. м. А с помощью отвала можно убирать снег, прокладывая коридор в 2,7-3,0 м.
Также сообщалось, что Tesla отзывает полмиллиона машин. Причина отзывной кампании в из-за звуков, которые могут быть опасными для пешеходов.