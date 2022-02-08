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Для тушения лесных пожаров: КрАЗ изготовит партию полноприводных пожарных машин за 67 млн грн

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Вторник 08 февраля 2022 11:15
Для тушения лесных пожаров: КрАЗ изготовит партию полноприводных пожарных машин за 67 млн грн АЦ-8-60 (Фото: poltava.to)
Автор: Константин Широкун

КрАЗ победил в тендере Полтавской ОГА на поставку лесным хозяйствам области семи пожарных автоцистерн. За партию машин областной бюджет заплатит 62,9 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на "Полтавщину".

Государство закупит универсальные машины АЦ-8-60 на полноприводном шасси КрАЗ-63221. Интересно, что второй участник тендера, компания "Титал", выставляла на торги машину своего производства, но также на шасси КрАЗ-63221 (6х6).

Согласно договору, отечественный автопроизводитель обязуется поставить автоцистерны до конца 2022 года. Они будут распределены по лесным хозяйствам следующим образом: две машины получит Гадяч, две Миргород, две Кременчуг и одну Полтава.

Пожарная машина АЦ-8-60 оборудована цистерной для воды объемом 7800 л, баком для пенообразователя, пожарным насосом производительностью до 60 л/с, а также электролебедкой. В списке дополнительного оборудования также значатся лафетный ствол, пожарные рукава разных видов, лестницы, бензопилы, гидроэлеваторы и пр. На спецтранспорт действует гарантия в два года без ограничения пробега.

Напомним, что КрАЗ построил по заказу Минобороны первую партию тягачей для перевозки танков. Бескапотные машины имеют систему полного привода.

Ранее мы сообщали, что электромобиль Porsche Taycan обогнал по продажам все бензиновые автомобили в отдельно взятой стране. Такая интересная ситуация сложилась на рынке Норвегии.

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