Для тушения лесных пожаров: КрАЗ изготовит партию полноприводных пожарных машин за 67 млн грн

КрАЗ победил в тендере Полтавской ОГА на поставку лесным хозяйствам области семи пожарных автоцистерн. За партию машин областной бюджет заплатит 62,9 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на "Полтавщину".

Государство закупит универсальные машины АЦ-8-60 на полноприводном шасси КрАЗ-63221. Интересно, что второй участник тендера, компания "Титал", выставляла на торги машину своего производства, но также на шасси КрАЗ-63221 (6х6).

Согласно договору, отечественный автопроизводитель обязуется поставить автоцистерны до конца 2022 года. Они будут распределены по лесным хозяйствам следующим образом: две машины получит Гадяч, две Миргород, две Кременчуг и одну Полтава.

Пожарная машина АЦ-8-60 оборудована цистерной для воды объемом 7800 л, баком для пенообразователя, пожарным насосом производительностью до 60 л/с, а также электролебедкой. В списке дополнительного оборудования также значатся лафетный ствол, пожарные рукава разных видов, лестницы, бензопилы, гидроэлеваторы и пр. На спецтранспорт действует гарантия в два года без ограничения пробега.

Напомним, что КрАЗ построил по заказу Минобороны первую партию тягачей для перевозки танков. Бескапотные машины имеют систему полного привода.

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