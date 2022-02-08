Для гасіння лісових пожеж: КрАЗ виготовить партію повнопривідних пожежних машин за 67 млн грн

КрАЗ переміг у тендері Полтавської ОДА на постачання лісовим господарствам області семи пожежних автоцистерн. За партію машин обласний бюджет заплатить 62,9 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на "Полтавщину".

Держава закупить універсальні машини АЦ-8-60 на повнопривідному шасі КрАЗ-63221. Цікаво, що другий учасник тендеру, компанія "Титал", виставляла на торги машину свого виробництва, але також на шасі КрАЗ-63221 (6х6).

Згідно з угодою, вітчизняний автовиробник зобов'язується поставити автоцистерни до кінця 2022 року. Вони будуть розподілені по лісових господарствах наступним чином: дві машини отримає Гадяч, дві Миргород, дві Кременчук і одну Полтава.

Пожежна машина АЦ-8-60 обладнана цистерною для води об'ємом 7800 л, баком для піноутворювача, пожежною помпою продуктивністю до 60 л/с, а також електролебідкою. У списку додаткового обладнання також значаться лафетний ствол, пожежні рукави різних видів, сходи, бензопили, гідроелеватори та ін.На спецтранспорт діє гарантія у два роки без обмеження пробігу.

Нагадаємо, що КрАЗ побудував на замовлення Міноборони першу партію тягачів для перевезення танків. Безкапотні машини мають систему повного приводу.

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