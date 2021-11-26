С запасом хода 1000 км: Mercedes-Benz анонсировал свой самый необычный электромобиль

Концептуальный электромобиль Mercedes-Benz Vision EQXX "засветился" на новой официальной фотографии. Один из руководителей компании подтвердил, что мировая премьера новинки состоится 3 января 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.
Немецкий автопроизводитель впервые анонсировал электромобиль еще в конце 2020 года, а в июле опубликовал его второе изображение. Член правления Daimler AG Маркус Шефер в своем LinkedIn поделился третьим тизером автомобиля, а также объявить некоторые новые подробности о нем.
Напомним, что BMW по-особому отметит 50-летие своего спортивного подразделения. Компания представила новую эмблему и расширенную цветовую палитру с отсылками к прошлому.
Ранее стало известно, что основатель Nicola в спешке распродает акции своей компании. Суммарно с конца лета основатель компании продал акции Nikola на сумму около 184 миллионов долларов.