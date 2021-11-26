Із запасом ходу 1000 км: Mercedes-Benz анонсував свій самий незвичайний електромобіль

Концептуальний електромобіль Mercedes-Benz Vision EQXX "засвітився" на новій офіційній фотографії. Один з керівників компанії підтвердив, що світова прем'єра новинки відбудеться 3 січня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.
Німецький автовиробник вперше анонсував електромобіль ще в кінці 2020 року, а в липні опублікував його друге зображення. Член правління Daimler AG Маркус Шефер у своєму LinkedIn поділився третім тизером автомобіля, а також оголосити деякі нові подробиці про нього.
Нагадаємо, що BMW по-особливому відзначить 50-річчя свого спортивного підрозділу. Компанія представила нову емблему і розширену колірну палітру з відсиланнями до минулого.
Раніше стало відомо, що засновник Nicola в поспіху розпродає акції своєї компанії. Сумарно з кінця літа засновник компанії продав акції Nikola на суму близько 184 мільйонів доларів.