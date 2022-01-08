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Припадают пылью под открытым небом: обнаружено кладбище суперкаров и элитным лимузинов

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Суббота 08 января 2022 19:57
Припадают пылью под открытым небом: обнаружено кладбище суперкаров и элитным лимузинов Свалка дорогих авто в Китае (Фото: kknews.cc)
Автор: Александр Мороз

В Пекине под автомобильной развязкой обнаружено настоящее кладбище дорогих автомобилей. Среди них - суперкары и элитные лимузины.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на KKNews.

Прямо под одной из многочисленных дорожных развязок в Пекине обнаружена странная стоянка автомобилей, больше похожая на свалку или кладбище. И это очень дорогая свалка, ведь под открытым небом ржавеют несколько десятков очень дорогих авто.

Припадают пылью под открытым небом: обнаружено кладбище суперкаров и элитным лимузинов

Покрытые толсктым пыли, стоят несколько лимузинов Rolls-Royce и Bentley, премиальные внедорожники Range Rover и даже суперкары - Lamborghini Gallardo и Maserati Coupe. Причем некоторые автомобили дополнительно доработаны тюнинговыми фирмами. Так, на одном из Роллс-Ройсов красуются огромные полированные колеса, а Gallardo щеголяет кузовом с покрытием из золотистой пленки.

Припадают пылью под открытым небом: обнаружено кладбище суперкаров и элитным лимузинов

Судя по всему, автомобили превыбают в таком плачевном состоянии уже не первый год, но причина, по которой они брошены и припадают пылью, не сообщается. Возможны несколько версий. Во-первых, это может быть штрафплощадка, на которой местные власти хранят машины, изъятые за неуплату налогов или штрафов. Во-вторых, этом может быть площадка обанкротившейся прокатной фирмы.

Припадают пылью под открытым небом: обнаружено кладбище суперкаров и элитным лимузинов

Как бы там ни было, автомобили остаются бесхозными. Если они и дальше будут находиться прямо под открытым небом, то вскоре окончательно придут в негодность.

Напомним, Mercedes отзыват по всему миру 800 тысяч авто. При этом в данный момент производитель не может выполнить их ремонт.

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