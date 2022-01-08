Припадають пилом просто неба: виявлено незвичайне звалище суперкарів та елітним лімузинів

В Пекіні під автомобільною розв'язкою виявлено справжній цвинтар дорогих автомобілів. Серед них – суперкари та елітні лімузини.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на KKNews.

Безпосредньо під однією з численних дорожніх розв'язок у Пекіні виявлено дивну стоянку автомобілів, більше схожу на звалище або цвинтар. І це дуже дороге звалище, адже просто неба іржавіють кілька десятків дуже дорогих авто.

Вкриті товстим шаром пилу, стоять кілька лімузинів Rolls-Royce і Bentley, преміальні позашляховики Range Rover і навіть суперкари - Lamborghini Gallardo та Maserati Coupe. Причому деякі автомобілі додатково доопрацьовані тюнінговими фірмами. Так, на одному з Роллс-Ройсів красуються величезні поліровані колеса, а Galllardo хихується кузовом з покриттям із золотистої плівки.

Зважаючи на все, автомобілі перебувають у такому жалюгідному стані вже не перший рік, але причина, через яку вони кинуті та припадають пилом, не повідомляється. Можливе кілька версій. По-перше, це може бути штрафмайданчик, на якому місцева влада зберігає машини, вилучені за несплату податків або штрафів. По-друге, це може бути майданчик збанкрутілої прокатної фірми.

Як би там не було, автомобілі залишаються безхазяйними. Якщо вони й надалі будуть знаходитися просто неба, то незабаром остаточно стануть непридатними для використання за прямим призначенням.

Нагадаємо, Mercedes відкликає по всьому світі 800 тисяч авто. При цьому на даний момент виробник не може виконати їх ремонт.