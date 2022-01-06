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Mercedes отзывает 800 тысяч машин по всему миру. Но отремонтировать их не может

Новина українською →
Четверг 06 января 2022 09:20
Mercedes отзывает 800 тысяч машин по всему миру. Но отремонтировать их не может Дизельный двигатель Mercedes OM 654 (Фото: Mercedes)
Автор: Александр Мороз

Компания Mercedes-Benz объявила глобальную отзывную компанию из-за риска возгорания дизельных двигателей. Она затронет более 800 тысяч автомобилей марки по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на издание Bild.

При этом, немецкая газета опубликовала письмо, отправленное компанией заинтересованным клиентам. Под отзыв попадают модели GLC, GLE, GLS, C-, E- и S-класса, CLS и внедорожник G-класса с дизельными двигателями OM 654 или OM 656, выпущенные в период с января 2017 по октябрь 2021 года.

Mercedes отзывает 800 тысяч машин по всему миру. Но отремонтировать их не может

Причиной является дефект насоса охлаждающей жидкости, перегрев которого может привести к возгоранию. Пикантность ситуации состоит в том, что хотя Mercedes и объявил отзывную компанию, отремонтировать автомобили он не в состоянии – из-за продолжающейся пандемии коронавируса производитель испытывает острую нехватку запчастей.

Поэтому, до исчезновения дефицита компания рекомендует владельцам дизельных машин… "эксплуатировать их с особой осторожностью и ограничить использование до необходимого минимума". Непонятно, что под этим подразумевается, но в случае подачи судебных исков, штутгартская марка тут же переадресует их поставщику бракованных насосов.

Mercedes отзывает 800 тысяч машин по всему миру. Но отремонтировать их не может

Со своей стороны в Mercedes заявляют, что изо всех сил работают над решением возникшей проблемы. Первая волна отзывной кампании начнется уже во второй половине января 2022 года.

Напомним, что Европейская организация дорожной безопасности Euro NCAP подвела итоги 2021 года. И назвала модели, показавшие лучшие результаты по итогам краш-тестов.

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