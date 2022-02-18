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Бензин продолжает дорожать, автогаз без изменений: сколько стоит топливо на АЗС

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Пятница 18 февраля 2022 14:40
Бензин продолжает дорожать, автогаз без изменений: сколько стоит топливо на АЗС Фото: цены на бензин выросли на АЗС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Вадим Добровольский

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 18 февраля 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем снова повысились. Цена на автогаз не изменилась.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 34,12 гривен за литр (+0,07 гривен), на бензин А-95 - 35,02 гривен за литр (+0,07 гривен), на дизельное топливо - 34,18 гривен за литр (+0,04 гривен), на автогаз - 18,86 гривен за литр (без изменений).

Напомним, в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 16 февраля.

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