Володимир Зеленський оголосив про зниження ПДВ на бензин та дизель

Фото: ПДВ на бензин та дизель буде знижено (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення податкових канікул в країні. Програма "економічного патріотизму" мати (в собі) зниження податкового навантаження на бізнес і зменшення числа перевірок.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Президента України.

Як заявив у своє відеозверненні Президент, програма покликана надати підтримку вітчизняному бізнесу і стимулювати локалізацію виробництва в Україні.

"Цільові програми підтримки окремих галузей. Зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок. Це стимули для залучення коштів населення в бізнес і банківську систему. Зниження ПДВ на бензин і дизель. Це дозволить знизити ціни на заправки. Наша мета - здобуття економічної незалежності. Особливо в енергетиці", — зазначив Володимир Зеленський.

23 лютого, за словами глави держави, у нього відбудеться зустріч з представниками ТОП-50 великого бізнесу. "Всі вони повинні залишитися в Україні. Їхні підприємства знаходяться на українській землі. Яку захищають наші військові. Отже, і бізнес повинен захищати нашу економіку, Фінанси, створювати робочі місця. Підіймати та зміцнювати Україну. Разом. Кожен на своєму фронті".

Нагадаємо, що роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 18 лютого 2022 року порівняно з попереднім торговим днем знову підвищилися. Ціна на автогаз не змінилася.