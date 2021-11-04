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Предвестник электрического кроссовера Ioniq 7: Hyundai дразнит эффектным концептом

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Четверг 04 ноября 2021 11:44
Предвестник электрического кроссовера Ioniq 7: Hyundai дразнит эффектным концептом Фото: Hyundai SEVEN (hyundainews.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Hyundai анонсировала концепт-кар под названием SEVEN. Мировая премьера новинки состоится 17 ноября на выставке AutoMobility в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Hyundai.

Концепт-кар SEVEN демонстрирует элементы дизайна серийного электрического кроссовера Ioniq 7, который поступит на мировые рынки в начале 2024 года. Перспективный электромобиль получит шести- и семиместные версии. Представленные изображения концепта демонстрируют нам переднюю оптику в духе Staria, а также атмосферу салона с использованием экологически чистых материалов.

Предвестник электрического кроссовера Ioniq 7: Hyundai дразнит эффектным концептомВ Hyundai ранее подтвердили, что модели Ioniq будут базироваться на своей платформе E-GMP и что все новые машины этого семейства получат 800-вольтные батареи SK Innovation емкостью 100 кВт·ч. Аккумуляторы должны обеспечивать запас хода до 480 км и быструю зарядку с 10 до 80 процентов всего за 20 минут. Электрический кроссовер должен получить полноприводную версию с двухмоторной установкой суммарной мощностью 308 л.с.

Предвестник электрического кроссовера Ioniq 7: Hyundai дразнит эффектным концептомРанее мы писали, что Rivian наращивает выпуск электрических внедорожников. В ближайшее время производство машин достигнет объема в 200 тысяч в год.

Также сообщалось, что Renault показал свой самый вместительный электромобиль. Kangoo Van E-TECH получил запасом хода в 300 км.

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