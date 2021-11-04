Провісник електричного кросовера Ioniq 7: Hyundai інтригує ефектним концептом

Компанія Hyundai анонсувала новий концепт-кар під назвою SEVEN. Світова прем'єра новинки відбудеться 17 листопада на виставці AutoMobility в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Hyundai.

Концепт-кар SEVEN демонструє елементи дизайну серійного електричного кросовера Ioniq 7, який надійде на світові ринки на початку 2024 року. Перспективний електромобіль отримає шести - і семимісні версії. Представлені зображення концепту демонструють нам передню оптику в дусі Staria, а також атмосферу салону з використанням екологічно чистих матеріалів.

В Hyundai раніше підтвердили, що моделі Ioniq будуть базуватися на своїй платформі E-GMP і що всі нові машини цього сімейства отримають 800-вольтні батареї SK Innovation ємністю 100 кВт·год. Акумулятори повинні забезпечувати запас ходу до 480 км і швидку зарядку з 10 до 80 відсотків всього за 20 хвилин. Електричний кросовер повинен отримати повнопривідну версію з двомоторною установкою сумарною потужністю 308 к.с.

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